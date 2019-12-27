В трех городах Кузбасса ввели режим "чёрного неба"

Режим ЧС из-за погодных условий введен сегодня в трех городах Кузбасса: Прокопьевске, Кемерове и Новокузнецке.

Такое решение власти региона приняли из-за штормового предупреждения в Кемеровской области, которое грозит накоплением вредных веществ в атмосфере.

Безветрие, которое сегодня "повисло" в регионе и, по прогнозам синоптиков, продержится до 29 декабря, означает, что выбросы — в том числе и вредные — от предприятий промышленности разгоняться не будут, а будут накапливаться над территориями вокруг.

Руководители предприятий получили уже предписания сократить по возможности выбросы в атмосферу. Медики настоятельно рекомендуют жителям поменьше быть на воздухе и не открывать окна в домах.