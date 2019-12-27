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В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Россия » Сибирь » Красноярск

Село Васильевка Идринского района Красноярского края, состоящее из 45 дворов и животноводческого комплекса выставлено на продажу местным предпринимателем, который сам себя объявил "хозяином села".

За "объект недвижимости" (в котором, между прочим, люди живут) бизнесмен просит 20 млн рублей. С людьми же, как написано в объявлении, размещенном на крупном интернет-портале, "можно делать все, что угодно, даже выселять".

Жители Васильевки всерьез испугались перспективы "быть проданными":

"То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", — говорит Василий Монгилёв, всю жизнь в селе этом проживший.

Как выяснили журналисты ИА "СибирьРеалии", полновластным хозяином села мужчина почувствовал себя после того, как в конце 80-х годов — тогда он был директором строительного комбината в Минусинске — в рамках программы "Возрождение села" получил в бессрочное пользование сельхозземлю.

Вот тогда, как говорится, "и началось": он — в прямом смысле слова — обложил жителей данью. Им приходилось платить "хозяину" даже за воду и право заготовить сено. Позже начались проблемы с приватизацией домов: сделать это через суд смогли только 15 человек.

И, как это часто бывает, о том, что у села есть "хозяин", местные власти узнали только после публикации объявления о продаже "недвижимости" и материалов местных СМИ. И сразу выяснилось, что продавать-то нечего. Совсем.

Оказывается, после изменений в Земельном Кодексе, "хозяин" не прошел перерегистрацию. На этом основании суд аренду земли ему не продлил. Он много лет уже даже не арендатор. Так за что платили местные жители? За какие дороги, линии электропередач? За какой лес и сенокос?

Сейчас с "хозяином жизни" разбираются следователи. Дело, как сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК, находится на контроле у Александра Бастрыкина, главы ведомства.

Темы хозяин продажа жители села село васильевка красноярский край
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