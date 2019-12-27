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Минтруд РФ одним распоряжением испортил Новый год чиновникам 41 региона

Россия

Минтруд РФ "под занавес" рабочей недели испортил предновогоднее настроение чиновникам в 41 регионе и всего лишь одним своим распоряжением практически парализовал их работу и вывел спор о том, как работать 31 декабря, на новый уровень.

От руководства тех регионов, где губернаторы проявили заботу о людях и объявили перенос рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу — 28-е, федеральное ведомство потребовало официально оформить согласие каждого служащего на перенос. Вот теперь, вместо того чтобы заканчивать важные и срочные дела, чиновники массово пишут заявления.

Напомним, что споры о том, работать или нет 31 декабря, начались еще в ноябре. И хотя нашлось много сторонников того, чтобы "перенести выходной" (в том числе и в Госдуме), Кремль, в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, однозначно заявлял, что

"для дискуссий по поводу объявления этого дня выходным "нет предмета".

Такой же позиции придерживался и Минтруд:

"31 декабря объявить выходным невозможно", —

— говорил Максим Топилин, министр труда и соцзащиты (почему — читайте в материале на сайте).

Однако, "идя навстречу пожеланиям трудящихся" губернаторы

  • в 32 регионах объявили о переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря,
  • в 9 регионах — рекомендовали руководителям организаций "перенести по согласованию с рабочими коллективами".

И вот теперь Минтруд призвал их всех к ответу "за самоуправство", потребовав объяснений, "на каком основании был совершен перенос" и "получить письменное согласие на него всех служащих, кого перенос коснется".

Учитывая количество "заинтересованных" (например, в одной только Свердловской области таких более 55 тысяч человек), можно представить масштаб "бумажного бедствия". А если вспомнить, что 28 декабря — день, когда в 41 регионе будут работать "за 31", то становится понятно выражение "инициатива наказуема".

По словам юристов, требование Минфина — не прихоть чиновников, оскорбленных тем, что "их не послушались":

"Перенос заявлен с рабочего дня на выходной. Там, по закону, должна быть определенная денежная компенсация. Плюс — есть нюансы с сокращенным днем, потому что 31-е сокращенный день, а 28 — день полный", —

— объяснил корреспонденту "Правда.ру" адвокат Дмитрий Глухов.

Темы работа минтруд согласие 31 декабря губернаторы
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