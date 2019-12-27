Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

"Ельцин или Сталин": в Екатеринбурге решают, чье имя носить улице

Россия » Урал » Екатеринбург

Александр Высокинский, мэр столицы Урала, высказал свое мнение о предложении коммунистов переименовать одну из центральных улиц Екатеринбурга, носящую сейчас имя первого президента России Бориса Ельцина в "улицу Сталина".

"Я готов рассмотреть любые предложения, так как являюсь принципиальным противников "инициатив сверху". И считаю недопустимым что-то чему-то давать или что-то категорически запрещать. В этом вопросе решать горожанам. Как они скажут, так и порешим. Будем думать", —

— сказал на пресс-конференции градоначальник.

Инициаторами очередного переименования улицы стали члены свердловского отделения партии "Коммунисты России". Их руководитель, Евгений Емалетдинов, объявил в интернете сбор подписей за присвоение ей имени Сталина.

Кстати, эта городская магистраль уже меняла "имя" в апреле 2008 года. Тогда улица 9 января была названа в честь Бориса Ельцина.

Темы сталин екатеринбург улица ельцина коммунисты россии евгений емалетдинов александр высокинский
Актуальная аналитика
Формула небес
Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня
Ваше здоровье
Инфекции, которые всегда с нами
Профилактика
Как дома за 40 секунд проверить здоровье печени?
Новости Все >
Минтруд РФ одним распоряжением испортил Новый год чиновникам 41 региона
"Ельцин или Сталин": в Екатеринбурге решают, чье имя носить улице
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
В Москве сожгли могилу Децла
Музыку провозгласили универсальным языком цивилизации
Археологи обнаружили в Иордании древнюю шахматную фигуру
Мошенники ограбили артиста Мариинского театра на 52 тыс. рублей
В Петербурге осудили таксистов, грабивших своих пассажиров
В Североморске Дед Мороз скончался на утреннике в детсаду
В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека
Последние материалы
"Ельцин или Сталин": в Екатеринбурге решают, чье имя носить улице
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
В Москве сожгли могилу Децла
Музыку провозгласили универсальным языком цивилизации
Археологи обнаружили в Иордании древнюю шахматную фигуру
Мошенники ограбили артиста Мариинского театра на 52 тыс. рублей
Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня
В Петербурге осудили таксистов, грабивших своих пассажиров
Инфекции, которые всегда с нами
В Североморске Дед Мороз скончался на утреннике в детсаду
Популярное
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки

Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.

СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Здоровье
Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря
Новости Грозного
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Врач рассказал о продуктах, опасных для здоровья сердца
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии
В Кремле раскрыли планы президента России на Новый год
Как быстро избавиться от чесотки
Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Верховный суд РФ утвердил ликвидацию движения "За права человека"
Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Открытое письмо Константину Затулину
Открытое письмо Константину Затулину
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Открытое письмо Константину Затулину
Как выбрать лопату для огорода и сада
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ