"Ельцин или Сталин": в Екатеринбурге решают, чье имя носить улице

Александр Высокинский, мэр столицы Урала, высказал свое мнение о предложении коммунистов переименовать одну из центральных улиц Екатеринбурга, носящую сейчас имя первого президента России Бориса Ельцина в "улицу Сталина".

"Я готов рассмотреть любые предложения, так как являюсь принципиальным противников "инициатив сверху". И считаю недопустимым что-то чему-то давать или что-то категорически запрещать. В этом вопросе решать горожанам. Как они скажут, так и порешим. Будем думать", —

— сказал на пресс-конференции градоначальник.

Инициаторами очередного переименования улицы стали члены свердловского отделения партии "Коммунисты России". Их руководитель, Евгений Емалетдинов, объявил в интернете сбор подписей за присвоение ей имени Сталина.

Кстати, эта городская магистраль уже меняла "имя" в апреле 2008 года. Тогда улица 9 января была названа в честь Бориса Ельцина.