Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил, что жителям региона удалось собрать один миллион рублей для нуждающегося пенсионера. Ранее у мужчины дочь заболела раком. Он продал все свое имущество, чтобы оплатить ей лечение, однако это не помогло.
После смерти дочери пенсионер остался без средств для существования. Илья Зайцев опубликовал номер телефона мужчины у себя в Instagram и попросил подписчиков помочь. В итоге, менее чем за сутки удалось собрать около одного миллиона рублей.
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