"Экономыч" - новое прозвище губернатора Владимирской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин смог сэкономить около десяти миллионов рублей, сократив расходы на свой аппарат. Ему удалось сократить расходы на служебные командировки, а также уменьшить количество заместителей с десяти до семи.

Еще главе региона удалось сэкономить около пяти миллионов рублей при разработке "Стратегии развития Владимирской области-2030". За это политик получил прозвище "Экономыч".