Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин смог сэкономить около десяти миллионов рублей, сократив расходы на свой аппарат. Ему удалось сократить расходы на служебные командировки, а также уменьшить количество заместителей с десяти до семи.
Еще главе региона удалось сэкономить около пяти миллионов рублей при разработке "Стратегии развития Владимирской области-2030". За это политик получил прозвище "Экономыч".
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.