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Глава Сыктывкара призвала жителей не оплачивать коммунальные услуги

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова провела встречу с Госсоветом Республики Коми. На встрече был поднят вопрос об уборке дворов и тротуаров от снега. К удивлению присутствующих глава города посоветовала жителей не платить за уборку снега, если по факту коммунальными службами ничего не делается.

Также Хозяинова рекомендовала обращаться в управляющие компании с жалобами. Затем мэр Сыктывкара оправдалась. По ее словам, парк коммунальной техники изношен на 80%, а специалистов катастрофически не хватает. Глава города готова даже привлечь сотрудников из других районов и выделить им жилье.

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