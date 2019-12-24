Глава Сыктывкара призвала жителей не оплачивать коммунальные услуги

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова провела встречу с Госсоветом Республики Коми. На встрече был поднят вопрос об уборке дворов и тротуаров от снега. К удивлению присутствующих глава города посоветовала жителей не платить за уборку снега, если по факту коммунальными службами ничего не делается.

Также Хозяинова рекомендовала обращаться в управляющие компании с жалобами. Затем мэр Сыктывкара оправдалась. По ее словам, парк коммунальной техники изношен на 80%, а специалистов катастрофически не хватает. Глава города готова даже привлечь сотрудников из других районов и выделить им жилье.