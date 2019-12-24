В России начали продавать банки со снегом

По информации метеорологов, ночь с 23 на 24 декабря в Москве стала самой теплой за более чем 150-летний период наблюдений. Жители столицы были удивлены, что за неделю до Нового года на улице был теплый весенний ветер и дождь.

На аномальной погоде решили заработать "предприниматели" из Мурманска. Они наладили производство "консервированного снега" в банках. Стоимость такого новомодного товара составляет 250 рублей за банку. В Подмосковье даже начали торговать снегом "на вес". Стакан снега там стоит около 5 рублей.