Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени статус города могут получить три населенных пункта. В этом году райцентр Курчалой уже получил статус города. Помимо него, в Чечне находятся еще пять городов: Шали, Урус-Мартан, Аргун, Гудермес и Грозный.
"Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно только при достижении определённых показателей. Мы над этим работаем. В целом появление новых городов благоприятно скажется на республике", — рассказал Кадыров журналистам.
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