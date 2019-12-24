Кадыров: В Чечне могут появиться еще три города

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени статус города могут получить три населенных пункта. В этом году райцентр Курчалой уже получил статус города. Помимо него, в Чечне находятся еще пять городов: Шали, Урус-Мартан, Аргун, Гудермес и Грозный.