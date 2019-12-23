Жительницу Астрахани наградили за раскрытие банды педофилов

Жительница Астрахани Нелля Силантьева получила медаль "За содействие" от главы следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагима Могушкова. Девушку поблагодарили за помощь в раскрытии ряда особо тяжких преступлений.

Ей удалось раскрыть банду педофилов, от которой пострадали дети в возрасте от восьми до 17 лет. Силантьева обратилась в полицию, сообщив, что к ее соседу часто приводят несовершеннолетних. Когда правоохранители прибыли с проверкой, 54-летний мужчина не открыл дверь и попытался скрыться.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. У него дома обнаружили 1,4 тысячи порнографических фотографий. В 2019 году мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы.