По Москве прокатилась волна похищений шуб

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о волне похищений шуб и меховых изделий. В столичные отделения полиции уже направлено четыре заявления от жертв, у которых похитили шубы. Сотрудники полиции проводят проверки инцидентов.

Похитителей заметили в салоне на Большом Сухаревском переулке. Там они похитили у женщины шубу стоимостью 130 тысяч рублей. Также воры засветились в кафе на Цветочном бульваре, Пятницкой улице и Космодамианской набережной.