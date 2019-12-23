В последнюю неделю уходящего года "братцы-месяцы" будут вовсю веселиться у новогоднего костра. И пока в европейской части страны будет не по-декабрьски тепло, в азиатской — морозы станут крепчать.
Как отмечают синоптики, в нынешнем году погода "ополчилась" на Сибирь — зима пришла на ее территорию рано, всерьез и, похоже, надолго.
По словам Людмилы Паршиной, завлабораторией Гидрометцентра, в предновогоднюю неделю сибирякам оттепелей ждать не стоит:
на юге Западной Сибири будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем;
в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — снег и даже, вероятно, метели;
в Красноярском крае и в Иркутской области — ночью минус 30 градусов, днем минус 20.
На юг Урала, по словам представителя Гидрометцентра, пришло очередное похолодание, ночью там до минус 21, днем — минус 4-9 градусов.
На юге региона по ночам 34 градуса, днем "потеплеет" до 24;
Здесь явно "рулить" будет братец — апрель.
В первой половине недели — до плюс 8, а после среды "похолодает" — температура воздуха будет от нуля до + 5.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.