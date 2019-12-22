Жители Коми заставили мэра убрать уродливую новогоднюю елку

Жители поселка Заполярный в Республике Коми добились от местных властей убрать уродливую новогоднюю елку. Установка некрасивого символа Нового года вызвала настоящий ажиотаж среди жителей поселка и они принялись оповещать о своей беде везде. Вскоре буря негодования дошла до мэра города Игоря Гурьева.

Глава города извинился перед сельчанами за такой странный "сюрприз" и оправдался. По его словам, установку елки передали в ведение подрядчика, поэтому городские власти до конца не знали, как будет выглядеть символ Нового года. После команды мэра "страшное" дерево убрали.