Жители поселка Заполярный в Республике Коми добились от местных властей убрать уродливую новогоднюю елку. Установка некрасивого символа Нового года вызвала настоящий ажиотаж среди жителей поселка и они принялись оповещать о своей беде везде. Вскоре буря негодования дошла до мэра города Игоря Гурьева.
Глава города извинился перед сельчанами за такой странный "сюрприз" и оправдался. По его словам, установку елки передали в ведение подрядчика, поэтому городские власти до конца не знали, как будет выглядеть символ Нового года. После команды мэра "страшное" дерево убрали.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.