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Жители Коми заставили мэра убрать уродливую новогоднюю елку

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Жители поселка Заполярный в Республике Коми добились от местных властей убрать уродливую новогоднюю елку. Установка некрасивого символа Нового года вызвала настоящий ажиотаж среди жителей поселка и они принялись оповещать о своей беде везде. Вскоре буря негодования дошла до мэра города Игоря Гурьева.

Глава города извинился перед сельчанами за такой странный "сюрприз" и оправдался. По его словам, установку елки передали в ведение подрядчика, поэтому городские власти до конца не знали, как будет выглядеть символ Нового года. После команды мэра "страшное" дерево убрали.

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