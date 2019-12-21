Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве

Плохая погода привела к тому, что московские аэропорты были вынуждены отменить или задержать более 40 рейсов в субботу 21 декабря. На данный момент наибольшие проблемы с графиком испытывает аэропорт Домодедово. Там отменили четыре и задержали 11 рейсов.

В Шереметьево также 11 рейсов сбились с расписания. Аэропорт Внуково отменил один рейс и задержал десять. Примечательно, что в Жуковском ни одного рейса не было отменено или задержано.

Сообщается, что причиной проблем с посадкой и взлетом самолетов стала непогода, в частности - плохая видимость из-за тумана.