Плохая погода привела к тому, что московские аэропорты были вынуждены отменить или задержать более 40 рейсов в субботу 21 декабря. На данный момент наибольшие проблемы с графиком испытывает аэропорт Домодедово. Там отменили четыре и задержали 11 рейсов.
В Шереметьево также 11 рейсов сбились с расписания. Аэропорт Внуково отменил один рейс и задержал десять. Примечательно, что в Жуковском ни одного рейса не было отменено или задержано.
Сообщается, что причиной проблем с посадкой и взлетом самолетов стала непогода, в частности - плохая видимость из-за тумана.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.