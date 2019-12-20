Директор МЦКО рассказал о способах подготовки школьников к ГИА

До основного периода Государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах осталось пять месяцев. В настоящее время в Москве для подготовки ребят работают четыре Центра независимой диагностики, а вскоре при поддержке Московского городского педагогического университета откроется еще один. К настоящему времени эти центры провели уже более 350 тысяч диагностик и тренингов. Об этом на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки рассказал директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузьмин.

"Подготовка к ГИА началась во всех центрах независимой диагностики. У нас есть варианты 2020 года, аналогичные тем, что будут на экзаменационной кампании. Все измерительные материалы разрабатываются ФИПИ (Федеральным институтом педагогических измерений, — прим. ред.), обрабатываются Федеральным центром тестирования, проверяются членам предметных комиссий, которые будут работать на Государственной итоговой аттестации. Весь порядок проведения ГИА у нас в центрах независимой диагностики полностью соблюден", — подчеркнул Павел Кузьмин.

Узнать результаты диагностики ученики могут в личном кабинете на сайте МЦКО, там же в электронной форме выдается свидетельство о прохождении диагностики, можно увидеть скан своей работы, скан бланка и все замечания, которые были выставлены экспертами.

Кузьмин также напомнил, что в Московской электронной школе (МЭШ) с апреля действует сервис самодиагностики и самопроверки. С 24 декабря в сервисе "Мои достижения" в рамках сервиса "Самодиагностика" в МЭШ появятся варианты ОГЭ и ЕГЭ.

"Они разработаны ФИПИ специально для Московской электронной школы. Большое разнообразие вариантов — мы вводим линейную генерацию. Так что можно будет неоднократно пробовать различные варианты, они будут меняться", — отметил Кузьмин.

Он подчеркнул, что эти варианты будут доступны только московским школьникам, тогда как библиотекой и многими другими материалами МЭШ могут пользоваться ученики со всей России.

Сервис "Самодиагностика" предлагает задания, похожие на контрольные работы, которые ребята пишут в школах. Уже сейчас в нем находится более 35 тысяч заданий и более 3,5 тысяч вариантов работ по 14 предметам. Работы поделены на четыре уровня сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

"Можно пробовать те уровни, которые подходят именно вам. Если мы говорим о системной подготовке — не за месяц и не за два до итоговой аттестации, а в течение всего учебного года, то сервис самодиагностики — это уникальная возможность готовится к итоговой аттестации", — отметил Павел Кузьмин.

Директор МЦКО добавил, что в ближайшее время будет обновлен дизайн сервиса: он станет более современным, удобным и наглядным, с новыми вариантами аналитики по пройденным диагностикам.

Также в рамках сервиса "Мои достижения" вводится новый сервис, посвященный тренингам по отдельным темам. Всего в нем размещено более 900 тем по 14 предметам для учащихся 2-11 классов. Работы так же разделены на четыре уровня сложности, а высокий уровень интерактивности, позволяет выстраивать индивидуальную траекторию тренировки.

Кроме того, остается возможность получить консультацию от эксперта ГИА в режиме онлайн, в формате видеоконференцсвязи. Специалисты дадут рекомендации по выполнению заданий с развернутым ответом. Также действует апелляция по результатам проверки ГИА.

Всего за три года в сервисе "Мои достижения" было размещено более 1,8 тысячи проверочных работ и более 80 тысяч заданий. Ежегодно сервис привлекает более 250 тысяч активных пользователей.