Василий Голубев обратился с инвестпосланием к бизнесменам и политикам

19 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным инвестиционным посланием в конгресс-холле ДГТУ, среди более 1300 участников были представители бизнес-сообщества и общественных организаций, представители власти и СМИ. Нынешнее инвестпослание стало седьмым обращением губернатора к бизнес-сообществу и органам власти. Основная его цель — озвучить планы по улучшению инвестиционного климата.

Начал свое выступление губернатор с того, что огласил основные экономические итоги года. Как показывает статистика, за последний год донская экономика значительно выросла, валовой региональный продукт впервые перешагнет порог в 1,5 трлн рублей. Глава региона также отметил основные результаты выполнения предыдущего инвестпослания. Так, 50 инвесторов получили льготы по налогу на прибыль и имущество на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Более 15 тысяч хозяйствующих субъектов воспользовались льготой по упрощенной системе налогообложения на сумму 1,8 млрд рублей. Губернатор отметил, что особые налоговые режимы способствуют развитию бизнеса.

Напомнил Василий Голубев и о том, что Ростовская область должна уделить внимание развитию портовой инфраструктуры, чтобы обеспечить рост экспорта. Сейчас в регионе реализуется семь портовых проектов, общий объем инвестиций составляет более 10 млрд рублей. Некоторые проекты уже в активной фазе. Для ускорения рабочих процессов по реконструкции, строительству и обслуживанию объектов в портах Ростова-на-Дону и Азова губернатор поручил внести изменения в законодательство. При этом Ростовская область уже сейчас лидирует по объемам экспорта.

Также губернатор отметил, что специнвестконтракты, обеспечивающие стабильность налоговой нагрузки для реализации уникальных технологичных проектов, являются эффективным механизмом господдержки. Например, Ростовская область попала в пятерку лидеров среди регионов РФ по количеству заключенных специнвестконтрактов. Губернатор напомнил, что за два года было подписано четыре таких контракта, они обеспечат создание сотен рабочих мест и принесут более 5,6 млрд рублей инвестиций.

Контракт с Новочеркасским электродным заводом позволит инвестировать в производство свыше 2,7 млрд рублей. Еще три контракта связаны с ветроэнергетикой.

Губернатор сообщил в ходе оглашения своего инвестпослания, что инициировал новые налоговые льготы для бизнеса, он уже поручил минфину и минэку подготовить предложения по снижению ставки по упрощенной системе налогообложения.

Василий Голубев упомянул и областной закон об инвестиционных налоговых вычетах, который позволяет инвестору компенсировать до 100% затрат на приобретение основных средств за счет налога на прибыль. Право на вычет есть у предприятий мясной и молочной переработки, а также у участников нацпроекта "Производительность труда".

Василий Голубев напомнил, что ожидаются в скором времени и другие нововведения в налоговой сфере. В 2020 году в Ростовской области будет введен налог на профессиональный доход, что позволит сделать доходы самозанятых граждан легитимными. Оформленные как самозанятые жители Ростовской области будут освобождены от налоговой отчетности, они будут платить налог государству по ставке от 4 до 6 процентов в том числе с помощью мобильного приложения "Мой налог".

Губернатор также поручил создать для ТОСЭРов дополнительные преференции, чтобы привлечь туда бюджетные инвестиции. Благодаря резидентам ТОСЭР уже создано около 1000 новых рабочих мест, но губернатор надеется, что их вскоре будет в разы больше. Для этого необходимо снять инфраструктурные ограничения: по воде, электричеству, очистным сооружениям. Для привлечения бюджетных инвестиций областному минфину придется подготовить изменения существующих нормативов обязательного софинансирования моногородов. Как отметил Голубев, областные и местные власти должны совместно заботиться о повышении качества жизни в моногородах. Напомним, в Ростовской области имеется три ТОСЭРа: "Гуково", "Донецк" и "Зверево". В них, помимо налоговых льгот, действуют сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу. В том числе проекты поддерживают областные власти.

Губернатор также напомнил, что Ростовская область является пилотным регионом по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Донской край поддерживает всех участников нацпроекта, цель которого — достигать каждый год прироста производительности труда на крупных и средних предприятиях. К 2024 году прирост достигнет 4,9%. Поддержка властей региона предусматривает предоставление субсидий, льготных займов и снижение пороговых значений по объему годовой выручки.

Особо губернатор отметил задачу повысить производительность в госсекторе на 30% к 2024 году. Василий Голубев предлагает начать с оптимизации типовых процессов в аппарате правительства, органах исполнительной власти области и региона в целом. Пилотными муниципалитетами стали Волгодонск и Волгодонской район. В первую очередь будет вестись работа по аудиту собственной деятельности, снижению скрытых потерь и оптимизации рабочего времени.