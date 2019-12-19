Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке

Во Владивостоке миграционной полицией были задержаны пятеро граждан Америки. При себе у них были видеокамеры.

Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.

Как выяснилось в ходе проверки, граждане США при въезде на территорию России указали, что цель у них — "деловая", однако никакой торгово-экономической деятельностью заниматься они не планировали.

Материалы по задержанию были переданы в суд, поскольку цель визита в миграционных документах была указана неверно.

Как сообщил представитель суда, нарушителям с американскими паспортами был назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.