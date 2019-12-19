В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

В ЕАО телефонный террорист, терроризирующий страну с конца ноября сообщениями о минировании различных учреждений, сегодня стал причиной смерти воспитателя детского сада в Биробиджане.

Женщине стало плохо, когда она организовывала эвакуацию своих маленьких подопечных. Врачи "Скорой" ничем не смогли ей помочь, и воспитательница умерла на руках медиков. Ей было 73 года. Причину смерти пока не называют.

ВрИО губернатора Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, как сообщила его пресс-служба, уже встретился с родственниками погибшей воспитательницы и пообещал им помощь в организации похорон.

Всего в Биробиджане сегодня из-за сообщений о минировании были эвакуированы 12 детских садов.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, "электронный террорист" "заминировал" 70 дошкольных ОУ в Хабаровском крае.