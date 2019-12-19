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В Хабаровском крае идет эвакуация детей из детсадов

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Более 70 детских дошкольных учреждений эвакуировали в Хабаровском крае. Причина — поступившие сообщения о минировании.

Информацию об этом сообщили мэрии Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Согласно поступившей в СМИ информации, в столице региона поступили сообщения о минировании 47 детсадов (всего 54 здания). В них на момент начала эвакуации находились более 11 тысяч детей и сотрудников. К 11 часам по местному времени (4 часа по мск) один сад уже возобновил работу после проверки. Тревога в нем оказалось ложной.

В Комсомольске-на-Амуре эвакуировано 24 детсада, в которых находились более 5 тыс. детей.

Воспитанников всех "заминированных" ОУ, как говорится в сообщениях, развезли по соседним школам и административным учреждениям, часть родители забрали домой.

Напомним, что "телефонные террористы" активизировались в стране с конца ноября. В одной только Москве из-за поступивших силовикам сообщений о минировании зданий эвакуировать за это время пришлось более 490 тысяч человек.

Подробнее о действиях неуловимого "электронного террориста" читайте в материале на сайте.

Темы хабаровск детский сад минирование хабаровский край комсомольск-на-амуре электронный террорист
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