В Уфе стартовал инвестфорум "Башкортостан зовет!"

18 декабря 2019 года в уфимском конгресс-холле "Торатау" начал работу первый инвестиционный форум "Башкортостан зовёт!", в котором примут участие стратегические инвесторы страны для обсуждения вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона.

Для инвест-диалога в столицу республики приехали федеральные органы исполнительной власти, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, а также более 500 участников из Азии и Европы, порядка 300 крупных компаний, 120 представителей СМИ; 25 спикеров и 4 модератора, среди которых известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Мероприятие стартовало с открытия выставки, посвящённой инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан. Ключевыми событиями форума станут — презентация Республики Башкортостан как территории свободных инвестиций, пленарное заседание "Инвестиции в регионы: точки роста и лучшие практики", работа дискуссионных секций об экономическом развитии Республики Башкортостан, а также первое заседание клуба активных инвесторов "Алга, Башкирия!", в ходе которого состоится живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в республике инвесторами.

Организаторы: Правительство РБ, Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, региональное отделение "Деловой России", ТПП РБ.