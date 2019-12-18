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Столичный проект "Здорово быть здоровым" приобщает школьников к ЗОЖ

Россия » Центр » Москва

В столичных школах на базе учебного пособия "Здорово быть здоровым" под редакцией 1-ого Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко реализуется одноименный проект. О его особенностях на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказал директор Московского городского методического центра Андрей Зинин.

"Магистральная цель проекта — это приобщение наших школьников к здоровому образу жизни. Очень важно, что это учебное издание помогает формировать у школьников правильное представление о здоровом образе жизни, а делать это надо с самого младшего возраста", — отметил Зинин.

Одной из главных задач пособия и проекта является формирование отношения обучающихся к собственному физическому и психическому здоровью и здоровью окружающих как к сверхцели.

"Важно также создавать условия для формирования у обучающихся позитивного опыта безопасного и здорового жизни. Здесь школа может сделать очень многое, даже если семья в этом отношении от нас отстает. Для этого у нас есть такое прекрасное пособие", — отметил глава Мосметодцентра.

Зинин подчеркнул, что все задания в пособии практико-ориентированные, ими удобно пользоваться, и рассчитаны они на все уровни образования. Оно выстроено таким образом, чтобы быть интересным на соответствующем уровне образования от дошкольного возраста до старших классов.

Среди особенностей пособия Зинин отметил: задания игрового, проблемного и поискового характера, а также разнообразие наглядного материала. Оно дает педагогам возможность пользоваться им на уроках и во внеурочной деятельности.

"Используя это издание, школьники научатся преодолевать трудности переходного возраста. Приобретать уверенность в себе и понимать, на чем оно основывается, ведь если правильно к этому подойти, с огромным количеством разных кризисных ситуаций ребенок просто не столкнется", — рассказал Зинин.

Кроме того, издание "Здорово быть здоровым" помогает школьникам выстраивать правильные отношения со сверстниками и с взрослыми, осознанно подходить к выбору профессии, а также осваивать технологии тайм-менеджмента, управления эмоциями и решения конфликтов, поскольку все это тоже имеет непосредственное отношение к здоровью.

Темы зож здоровье школьники андрей зинин школы москвы проект здорово быть здоровым
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