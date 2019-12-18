В силовых структурах УрФО "рука руку моет" лучше, чем во всей стране

На Урале сегодня прошло заседание Совета по противодействию коррупции, на котором обсуждались проблемы со взятками в силовых структурах региона.

Председательствовавший на мероприятии Николай Цуканов, полпред президента в УрФО, говоря о необходимости "навести порядок в правоохранительных органах, отметил, что только за этот год было возбуждено 76 уголовных дел "о взяточничестве" в отношении силовиков.

Александр Калиберда, заместитель Цуканова, подчеркнул, что это всего лишь вершина айсберга, поскольку далеко не все материалы, собранные сотрудниками контрольно-ревизионных управлений, "получают ход":

"Налоговики, сотрудники Росфинмониторинга и антимонопольной службы вскрывают факты преступлений, а правоохранители затягивают расследования, а потом и вовсе дела закрывают, потому что сроки выходят. Чего далеко за примером ходить — в этом году 58 коррупционных дел прекращены".

По информации уральского полпредства, в России средний показатель приостановления дел о коррупции — 19%, а в УрФО — 76. Николай Цуканов распорядился, чтобы впредь "безымянного списания материалов уголовных дел в архивы" не было.