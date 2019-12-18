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Народный рейтинг: в России определены лучшие и худшие политики года

Россия

В России подведены итоги политической жизни и определены победители премии "Гамбургский счет", которую ежегодно вручает Российская Ассоциация по связям с общественностью.

Кто же они — фавориты и аутсайдеры российской политики по мнению народа?

"Лучшей губернаторской кампанией" стала победа Александра Осипова, главы Забайкальского края. Он смог "обойти" сразу двух серьезных конкурентов: Романа Старовойта и Радию Хабирову.

Эксперты РАСО отмечают, что Осипов за недолгий срок на своем посту сумел нивелировать большинство региональных проблем, чем обеспечил себе дальнейшую поддержку всех слоев населения — от "малоимущих до элит".

 "Лучшая кампания "партии власти" на выборах в Законодательное Собрание". Победителем этой номинации стало тульское отделение "Единой России". Они смогли не допустить на своей территории роста протестных настроений.

"Лучшей кампанией оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание" стала кампания КПРФ па выборах в Мосгордуму.

"Коммунисты умело использовали в своих целях сложившуюся политическую конъюнктуру", — отмечает Евгений Минченко, глава Комитета по политтехнологиям РАСО.

"Лучшая мэрская кампания кандидата от "партии власти" была, по мнению народного жюри, у Сергея Серебренникова, который победил не только хорошо обеспеченных "ресурсами" оппонентов, но и собственный антирейтинг перед началом предвыборной гонки.

"Лучшей мэрской кампанией кандидата от оппозиционной партии" признана кампания коммуниста Анатолия Локтя (Новосибирск). Он победил "конкурентов", набрав более 50% голосов.

 Премия в номинации "Лучшая муниципальная кампания" досталась "единороссам" за серию муниципальных выборов в Иркутской области.

"В этом регионе "ЕР" пришлось вести кампанию в непривычной для себя роли оппозиционной партии при противодействии административного ресурса губернатора-коммуниста", — пояснил Минченко.

"Провалом года" политические эксперты считают кампанию Виктории Цыгановой, которая хотела стать депутатом Госдумы, но не смогла.

 Спецприз "Неожиданность года" получила победа ЛДПР на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края.

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