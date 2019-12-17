Иркутским бюджетникам возможно придется вернуть "премии" от Левченко

Педагогам и медицинским работникам Иркутской области возможно придется вернуть "губернаторские премии", выписанные экс-губернатором Сергеем Левченко. Проблема заключается в том, что они были выписаны "по-серому". Деньги были перечислены бюджетникам от Минфина, не от организации, в которой они работают.

Об этом сообщило издание "Восточно-Сибирская правда". По данным журналистов издания, бывший губернатор выдавал премии по схеме, которая противоречит законодательству. Например, Министерство финансов России переводило средства на счет Иркутского техникума архитектуры и строительства, который сразу же переводил деньги на банковские карты учителей. Примечательно, что в расчетных квитанциях нет ни слова о зарплате либо премии, а это противоречит трудовому, бюджетному и налоговому законодательству, поскольку Минфин не имел права переводить деньги учебному заведению.

Техникум мог получить деньги для оплаты премий только от профильного министерства.