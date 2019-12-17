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Источник Правда.Ру

Врачи из Уфы пожаловались Путину на самоуправство главврача

Россия » Поволжье » Уфа

Медики детской клинической больницы Уфы написали президенту России Владимиру Путину анонимное письмо, в котором пожаловались на главного врача больницы. Врачи утверждают, что из-за нового руководителя учреждения в больнице начался дефицит лекарственных препаратов.

Об этом сообщил "Коммерсантъ". Сотрудники больницы пожаловались на то, что им катастрофически не хватает даже медицинских перчаток, а также приходится использовать дженерики вместо оригинальных препаратов.

Также врачи написали, что "не видят денег", поскольку полностью зависят от "стимулирующих выплат", которые назначает руководство.

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