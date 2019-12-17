Абитуриент из Египта случайно выпил "Белизну" в Москве

Египтянин Хамада Салах приехал в Москву, чтобы поступить в Московский международный университет. О его госпитализации сообщил РИА "Новости" руководитель отдела международных связей университета Сергей Костиков. Информацию подтвердила администрация гостиницы, в которой проживает абитуриент.

Сейчас медики оценивают состояние Салаха как удовлетворительное. Ранее телеграм-канал Mash сообщал о госпитализации 19-летнего гражданина Египта из московской гостиницы. Абитуриент, предположительно, выпил моющее средство "Белизна".