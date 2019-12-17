Очередное дело "оборотней в погонах" завершили следователи в Бурятии

22 ноября, как сообщает сегодня пресс-служба СК по республике Бурятия, инспекторы ДПС выезде из Улан-Удэ остановили иномарку.

Пытаясь получить взятку в 50 тысяч рублей, стражи порядка "обнаружили", что машина якобы "зарегистрирована незаконно: кузов был распилен перед тем, как авто ввозили в Россию, а потом собран кустарной сваркой". "Или плати, или мы машину сейчас изымем", — предложили водителю "варианты".

После того, как автовладелец согласился, но сказал, что с собой денег нет и их отдаст его друг — хозяин расположенной неподалеку автомойки. Инспекторы забрали документы на машину и отправились за деньгами.

А дальше — как в кино. ДПСники потребовали, чтобы 50 тысяч мужчина положил под переднее сидение их патрульной машины. Тот сделал вид, что требование выполняет, забрал документы на машину, а потом сообщил, что записал весь разговор на телефон. Завязалась потасовка, в ходе которой сотрудник ДПС пытались телефон отобрать.

Все это записала камера видеонаблюдения.

Теперь бывшие уже инспекторы ДПС ждут суда.