Родители "мальчика на гречке" частично признали вину

В Омске прошел суд по делу об истязании восьмилетнего мальчика, которому в ноги вросла гречка из-за наказаний отчима. Медикам пришлось вводить ребенка в наркоз и вырезать пораженные участки кожи.

"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - утверждают в региональной прокуратуре.