Власти столицы выбрали регионы для вывоза мусора

Власти столицы завершили подготовку территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года. Она предусматривает вывоз более 60 миллионов тонн мусора в Подмосковье, Владимирскую и Калужскую область.

По подсчетам местных властей, в 2020 году в Москве образуется 8,1 миллионов тонн мусора, а к 2029 году объем твердых бытовых отходов вырастет на 5%. Всего за десять лет прогнозируют образование 83 миллионов тонн мусора.