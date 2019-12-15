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Коми: больную с инсультом везли в больницу на полу электрички

Россия » Северо-Запад

В республике Коми пожилую жительницу поселка Каджром с диагнозом "обширный инсульт" в районную больницу, расположенную в городе Печоры, доставили на полу электрички.

Об этом на сайте "Активный регион", чтобы привлечь внимание руководства республики к проблеме оказания медпомощи в селе, написала Елизавета Лебедевайтис, дочь больной.

Как говорится в сообщении, когда матери Елизаветы дома стало плохо, дочь вызвала местных врачей.

"Скорая приехала быстро, в считанные минуты", — отмечает женщина.

"Когда стал ясен диагноз, врачи сказали, что необходима срочная госпитализация в районную больницу, поскольку в поселке стационара нет — оптимизирован. Однако добраться до лечебного заведения на машине оказалось невозможно: через реку Печора дороги ещё нет. Второй "Скорой" в Каджроме нет, поэтому сами врачи организовать транспортировку не могли — это означало бы, что поселок останется на весь день без медиков".

В общем, медики приняли решение отправить пациентку в больницу на электричке. Как пишет Лебедевайтис, её мать два часа пролежала на полу "на тонких носилках, перед самым выходом" из вагона. Сопровождающая фельдшер "каждый раз перед остановкой поезда вставала и предупреждала входящих в вагон людей, чтоб они не наступили на человека".

И это, как написано в обращении, не первый такой случай госпитализации.

На обращение чиновники минздрава Коми ответили. Они рассказали, что врачи могут перевозить пациентов тремя способами: автомобилем, железнодорожным и воздушным транспортом. И посоветовали обратиться в страховую компанию, чтобы провести экспертизу качества предоставления медицинской помощи.

О том, каким образом будут решать (и будут ли вообще) проблему села, в котором больные люди остаются в такой ситуации, — ни слова.

Темы коми печора медики инсульт электричка поселок каджром елизавета лебедевайтис
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