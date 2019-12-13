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Гранты за развитие МЭШ впервые получили учителя не из Москвы

Россия » Центр » Москва

Впервые в истории проекта Московская электронная школа (МЭШ) гранты Правительства Москвы получили педагоги не из столицы. Учитель английского языка липецкой школы №51 Ольга Клименко разработала сценарий урока для четвероклассников о летних каникулах, к которому более 500 раз обратились и используют в работе ее московские коллеги. Сценарий урока русского языка для третьеклассников, который создала учитель начальных классов лицея №41 Ижевска Алена Вахрушева, скачали более 680 раз.

"Я надеюсь, мы все готовы помогать друг другу: московские учителя учителям Удмуртии и Липецкой области, а учителя Удмуртии и Липецкой области, как и других регионов, готовы помогать московским учителям, а значит московским ученикам. Я уверен, что это первые дипломы и гранты, но далеко не последние", — заявил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, находясь на прямой линии с Ижевском в ходе селекторного совещания образовательного ведомства столицы.

Калина поблагодарил Ольгу Клименко и Алену Вахрушеву за вклад в образование московских детей, а также выразил благодарность образовательным ведомствам и руководству Удмуртии и Липецкой области. Московский министр подчеркнул важность обмена опытом и наработками между учителями из разных регионов, поскольку в конечном итоге от этого выигрывают дети.

"Я благодарю Департамент образования Москвы и лично Исаака Калину за то, что педагоги республики имеют доступ к такому шикарному мегаконтенту как Московская электронная школа. Я очень благодарна, что наших педагогов этим летом обучили работе с МЭШ, и, можно сказать, что первые плоды мы сегодня уже пожинаем", — сказала в ходе селектора министр образования Республики Удмуртия Светлана Болотникова.

С 2017 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, постановлением Правительства Москвы учрежден грант за вклад в развитие проекта Московская электронная школа. С весны 2019 года учителя из всех регионов России получили доступ к контенту МЭШ и возможность делиться своими наработками и размещать сценарии уроков, становясь тем самым претендентами на получение гранта.

Темы мэш грант учителя правительство москвы московская электронная школа
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