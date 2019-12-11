Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию

Власти Крыма отреагировали на принятую 9 декабря ООН резолюцию "о милитаризации" полуострова, которую предложила Украина.

Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру", в документе содержатся требования "вывести с территории российские войска" и вернуть Украине "украденное с ее кораблей" имущество.

Резолюцию на самом Крымском полуострове назвали "провокационной" и посоветовали ООН "не распространять дезинформацию".

Юрий Гемпель, член парламента Крыма, возглавляющий в нем комитет по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям, обратился к ООН с предложением прислать на полуостров "инспекцию", членам которой будет оказан "самый радушный прием".

"Визит, конечно, придется согласовать с МИД РФ, — цитирует его слова РИА Новости, — но, уверен, препятствий с его стороны не будет".

"Всем спекуляциям пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по организация создавалась. Направьте к нам миссию. И удостоверьтесь уже в законности воссоединения Крыма с Россией. Заодно и свой подорванный авторитет спасете", — сказал Гемпель.

Напомним, что указанная резолюция уже была осуждена российским МИДом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.