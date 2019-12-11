Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию

Россия » Юг

Власти Крыма отреагировали на принятую 9 декабря ООН резолюцию "о милитаризации" полуострова, которую предложила Украина.

Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру", в документе содержатся требования "вывести с территории российские войска" и вернуть Украине "украденное с ее кораблей" имущество.

Резолюцию на самом Крымском полуострове назвали "провокационной" и посоветовали ООН "не распространять дезинформацию".

Юрий Гемпель, член парламента Крыма, возглавляющий в нем комитет по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям, обратился к ООН с предложением прислать на полуостров "инспекцию", членам которой будет оказан "самый радушный прием".

"Визит, конечно, придется согласовать с МИД РФ, — цитирует его слова РИА Новости, — но, уверен, препятствий с его стороны не будет".

"Всем спекуляциям пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по организация создавалась. Направьте к нам миссию. И удостоверьтесь уже в законности воссоединения Крыма с Россией. Заодно и свой подорванный авторитет спасете", — сказал Гемпель.

Напомним, что указанная резолюция уже была осуждена российским МИДом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы оон крым резолюция юрий гемпель
Актуальная аналитика
Формула небес
Настоящий день рождения Иисуса Христа - Гороскоп дня
Недвижимость
Плохой сосед: Джастин Бибер, Пэрис Хилтон и другие звезды, с которыми лучше не жить по соседству
Здоровье и профилактика
По каким признакам можно определить низкий гемоглобин
Новости Все >
Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию
Трампа после встречи с Лавровым обвиняют в "связях с Москвой"
Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео
Минобороны Украины: Война продолжается
Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Сибирские спортсмены: Поедем под любым флагом, раз нас некому защитить
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Новосибирские парламентарии торжественно открыли туалет
Вторая партия «урановых хвостов» отправляется в Россию
Последние материалы
Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию
Трампа после встречи с Лавровым обвиняют в "связях с Москвой"
Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео
Минобороны Украины: Война продолжается
Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Сибирские спортсмены: Поедем под любым флагом, раз нас некому защитить
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Новосибирские парламентарии торжественно открыли туалет
Вторая партия «урановых хвостов» отправляется в Россию
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов
Комментарии
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Меркель назвала Путина победителем на саммите
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
На кого работает наше правительство
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
На кого работает наше правительство
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ