Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка

Старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила, что в отношении главы Липецка Евгении Уваркиной будет проведена проверка. Поводом для этого стала недавняя публикация видеозаписи, где чиновница матом комментирует строительные работы в городском парке.

Ранее Уваркина утверждала, что снимала видео для внутреннего пользования. По словам Ткачевой, в прокуратуру пришло обращение от местного депутата Олега Хомутинникова.