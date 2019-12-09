Старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила, что в отношении главы Липецка Евгении Уваркиной будет проведена проверка. Поводом для этого стала недавняя публикация видеозаписи, где чиновница матом комментирует строительные работы в городском парке.
Ранее Уваркина утверждала, что снимала видео для внутреннего пользования. По словам Ткачевой, в прокуратуру пришло обращение от местного депутата Олега Хомутинникова.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".