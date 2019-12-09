Синоптики предсказывают погодные аномалии по всей стране

Гидрометцентр сообщил, что в ближайший месяц на территории России сохранится аномальная погода. Сейчас синоптики отмечают значительное превышение средней температуры. В некоторых регионах термометры показывают на 16 градусов больше, среднестатистического значения за последние годы наблюдений.

Уже на текущей неделе юго-восток России накроет обширный циклон с севера Атлантики. Он принесет в регионы снег, сильный ветер и теплый воздух.