Гидрометцентр сообщил, что в ближайший месяц на территории России сохранится аномальная погода. Сейчас синоптики отмечают значительное превышение средней температуры. В некоторых регионах термометры показывают на 16 градусов больше, среднестатистического значения за последние годы наблюдений.
Уже на текущей неделе юго-восток России накроет обширный циклон с севера Атлантики. Он принесет в регионы снег, сильный ветер и теплый воздух.
"Высокая аномальная температура будет смещаться вместе с циклоном. Уже скоро она накроет центральные и северные регионы Красноярского края", - сообщили в Гидрометцентре.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".