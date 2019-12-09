Школы Москвы популяризируют обучение навыкам оказания первой помощи

В московских школах в третий раз стартовало городское соревнование "Скорая помощь". Его цель заключается в популяризации массового обучения навыкам оказания первой помощи и определении уровня подготовки обучающихся к эффективным действиям по оказанию первой помощи. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

"Я думаю, что в значимости соревнования ни у кого не может возникать никаких сомнений. Для нас очень важна популяризация именно массового обучения навыкам оказания первой помощи. Абсолютно каждый точно должен владеть базовыми знаниями о том, как это делать", — отметил Зинин.

Он подчеркнул, что поскольку поставлена очень серьезная цель, был создан очень серьезный пул организаторов. Помимо образовательного ведомства столицы в него вошли Департамент здравоохранения города Москвы, Главное управление МЧС России по г. Москве, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Центр экстренной психологической помощи МЧС России, а также региональная общественная организация "Клуб учителей ОБЖ".

Соревнования предполагают три этапа: подготовительный (1 декабря — 6 апреля), дистанционный (7 — 20 апреля) и практический (16 мая).

В рамках подготовительного этапа у школьников есть возможность получить мастер-классы от обучающихся медицинских классов, чтобы освоить все необходимые прикладные умения и подготовится к следующему этапу.

На мастер-классах ребята смогут научиться: оперативно и безопасно действовать в экстренной ситуации; диагностировать неотложные состояния, оказывать первую помощи при потере сознания и различных травмах; выполнять сердечно-легочную реанимацию; оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и отморожениях; выполнять извлечение инородных тел из дыхательных путей; безопасно транспортировать пострадавших.

Второй этап предполагает дистанционное решение теоретических кейсовых заданий, после чего участников ждет финал.

"На практических ситуационных заданиях, используя тренажеры, которыми будет оснащена площадка Воробьевых гор, у каждого будет возможность показать, что он действительно в случае острой ситуации всегда сможет оказать неотложную помощь ближнему", — рассказал Андрей Зинин.

Он также напомнил, что в библиотеке Московской электронной школе уже размещено учебное пособие "Первая помощь".

Для участия в соревновании необходимо подать заявку на сайте Городского методического центра в разделе "Конкурсы" и там же записаться на мастер-класс в выбранной школе, где действуют медицинские классы.