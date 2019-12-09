В село, окруженное медведями, доставят дополнительную технику и патруль

Село Рыркайпий продолжает оставаться в осаде — в его окрестностях все еще ходят 60 оголодавших белый медведей.

О непростой ситуации, в которой оказались жители чукотского села, рассказывала еще на прошлой неделе "Правда.ру".

К утру понедельника ничего не изменилось. Власти Чукотки сегодня приняли решение усилить полицией и охотоведами группу патрулирования села Рыркайпий.

Об этом сообщил Роман Копин, губернатор Чукотки, в своем Инстаграме. Чиновник намерен сам лично отправиться в Рыркайпий, "как только погода позволит полеты на вертолете".

"Медведи сейчас оккупировали мыс Кожевникова, где ранее обитали моржи. Это одно из самых крупных лежбищ морзверя на Чукотке, — пишет Копин. — Питаются медведи их останками, что позволяет надеяться, что в село хищники не двинутся. Но ситуация непростая: большинство медведей — молодняк, из любопытства они могут зайти в село".