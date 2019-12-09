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Источник Правда.Ру

В Россию возвращается осень: синоптики предупредили о дождях

Россия

Синоптики прогнозируют необычную для декабря погоду для большинства регионов.

Настроившиеся на морозы сибиряки могут расслабиться: неделя будет пасмурной и снежной, а столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов.

А вот в Приморье, как предупреждает сайт Гисметео, температура будет "скакать" от +3 до -3 и обратно. До середины недели здесь будет идти снег, порой с дождем. В пятницу и субботу синоптики обещают ясные дни без осадков, а в воскресенье польет дождь.

В Уссурийске и Артёме столбик термометра будет держаться в основном на отметках выше 0. Снег будет идти со вторника по четверг. В остальные дни — почти весеннее солнышко.

На Урале температура воздуха, хотя и сохранит "минус" по ночам (2-3 градуса), будет доходить до 1 градуса тепла. Потепление придет на этой неделе и в ХМАО с Ямалом: ночью здесь будет порядка минус 5 градусов, днем — около нуля.

Холоднее всего будет в Зауралье: до минус 7 градусов ночью, днем — до минус 5.

Жителей Центральной и северо-западной России тоже в начале недели ожидает плюсовая температура. Только вместо снега идти будет дождь. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Температура воздуха будет на 6-7 градусов выше климатической нормы: примерно 4-5 градусов тепла.

В среду, вероятно, "похолодание" до нуля, снег. А вместе с ними — гололед.

Причина такой "погодной аномалии", как говорят синоптики — обширный атлантический циклон. Кстати, о его появлении жителей страны предупреждали заранее: метеорологи еще осенью обещали "вишневую" зиму.

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