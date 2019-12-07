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Источник Правда.Ру

Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка

Россия » Центр » Липецк

Депутат Гордумы Липецка Олег Хомутинников опубликовал в Facebook видео, на котором, предположительно, мэр города Евгения Уваркина матом комментирует ход восстановления городского парка. На самом видео источники голоса не видно, однако депутат отмечает, что это была именно Уваркина и просит местную комиссию по этике дать правовую оценку действиям мэра.

Примечательно, что сам Хомутинников поддерживает смысл сказанных слов на видео. Женский голос на видеозаписи критикует работников за то, что они еще не принялись за уборку Нижнего парка, хотя его сдача запланирована на 20 декабря. Позже парк планирует посетить губернатор Липецкой области. В конце видео женщина требует, чтобы ей ежедневно предоставляли видеоотчеты об уборке парка.

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