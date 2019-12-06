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Источник Правда.Ру

В Башкирии пройдет деловой форум "Башкортостан зовёт!"

Россия » Поволжье » Уфа

19 декабря в уфимском Конгресс-холле "Торатау" пройдет первый деловой форум "Башкортостан зовёт!". В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы инновационного подхода в инвестиционной политике региона.

Впервые в республику приглашены представители Российского фонда прямых инвестиций. Ключевыми спикерами станут главные инвесторы республики, которые поделятся своим опытом работы и предложат пути дальнейшего развития региона. Мероприятие пройдет с участием представителей власти республики и бизнеса.

Модератором пленарного заседания станет известный телеведущий и журналист Владимир Познер. Организаторы мероприятия: Правительство РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, Башкортостанское региональное отделение "Деловой России", ТПП РБ.

В программе презентация Республики Башкортостан как территории свободных инвестиций, пленарное заседание "Инвестиции в регионы: точки роста и лучшие практики" и работа дискуссионных секций, в ходе которых будут рассмотрены вопросы экономического развития Республики Башкортостан, а также будут обозначены правовые гарантии для инвестора в республике, льготы и преференции для бизнеса.

Представители производственной, сельскохозяйственной, туристической сфер и социального предпринимательства узнают о том, как реализовать свой бизнес. Особенности и меры поддержки по направлениям презентует руководство профильных органов власти.

"В 2019 году изменилась система построения коммуникаций между инвесторами и руководством региона. Большие усилия на всех уровнях власти направлены на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, подготовки удобной инфраструктуры с особым экономическим статусом(ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки), корректировки республиканского законодательства в части упрощения процедур реализации инвестпроектов. Данный форум подведёт итоги инвестгода Башкортостана, позволит получить обратную связь, обсудить эффективность принимаемых мер и поставить задачи на следующий год", — прокомментировал заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министром экономического развития и инвестиционной политики назначен Рустам Муратов.

В фойе главной конгрессной площадки будут представлены инвестиционные проекты Республики Башкортостан.

В рамках Форума пройдет закрытое заседание Клуба активных инвесторов "Алга, Башкирия!", в ходе которого состоится живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в республике инвесторами.

Подробная программа будет опубликована на сайте alga-rb.ru. 

Темы уфа башкирия владимир познер инвестиционная политика форум башкортостан зовет
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