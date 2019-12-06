Хулиганы с лазером едва не "сбили" самолет в Иркутске

Заходивший на посадку в иркутском аэропорту пассажирский лайнер, летевший рейсом S7-5227 из Новосибирска, едва не попал в авиакатастрофу.
Со стороны города в кабину пилота ударил лазерный луч, которым, как предполагается, пытались ослепить пилотов. О внештатной ситуации командир экипажа сообщил в наземную диспетчерскую службу.
Инцидент, как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, произошел в 5:18 по местному времени.
Летчикам удалось штатно посадить Airbus A320, в салоне которого не было свободных кресел. В результате хулиганского действия неизвестного злоумышленника никто не пострадал.
Сейчас поисками виновника инцидента занимается полиция.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.