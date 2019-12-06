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Источник Правда.Ру

Хулиганы с лазером едва не "сбили" самолет в Иркутске

Россия » Сибирь » Иркутск

Заходивший на посадку в иркутском аэропорту пассажирский лайнер, летевший рейсом S7-5227 из Новосибирска, едва не попал в авиакатастрофу.

Со стороны города в кабину пилота ударил лазерный луч, которым, как предполагается, пытались ослепить пилотов. О внештатной ситуации командир экипажа сообщил в наземную диспетчерскую службу.

Инцидент, как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, произошел в 5:18 по местному времени.

Летчикам удалось штатно посадить Airbus A320, в салоне которого не было свободных кресел. В результате хулиганского действия неизвестного злоумышленника никто не пострадал.

Сейчас поисками виновника инцидента занимается полиция.

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