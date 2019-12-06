60 белых медведей окружили село на Чукотке

Село Рыркайпий на Чукотке в настоящую осаду взяли белые медведи.

Как сообщают экстренные службы региона, в окрестностях населенного пункта собралось более 50 взрослых белых медведей. Они представляют реальную угрозу для местных жителей.

"Когда ветра нет, в поселке отчетливо слышен медвежий рык", — рассказала Ольга Филатова, жительница села ИА "Чукотка".

Со слов Евгении Малаховой, сотрудницы сельской администрации, пока хищники в село не заходили, но по берегу, "практически вдоль домов" бродят. "Детей в школу только на машинах возим, все допзанятия и кружки отменили. Даже празднование годовщины образования округа перенесли. На какой срок — непонятно", — говорит Малахова.

Специалисты-зоологи говорят, что медведи, возможно, и сами рады бы уйти, но не могут. "Они приходят на побережье осенью, когда много остается туш моржей. А, едва лед установится, в замерзшее море уходят, чтобы на тюленей охотиться — на берегу-то еды уже нет", — объясняет поведение хищников Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН.

Сейчас село кроме полиции и пограничников с собаками, охраняют волонтеры общественного движения "Медвежий патруль". Они считают зверей, уточняют половой и возрастной состав. А если мишки близко подходят к домам, их отпугивают техникой и фальшфейерами.

"Все звери худые. Есть и самки с медвежатами", — рассказывает Татьяна Миненко, координатор "Медвежьего патруля" в селе Рыркайпий Татьяна Миненко.

Ситуация не разрешится, говорят метеорологи, как минимум до начала следующей недели. Раньше холод из Якутии, который начал движение в сторону Чукотки, не дойдет. А потом, примерно в понедельник- среду, море начнет замерзать", — говорит синоптик Анатолий Цыганков.