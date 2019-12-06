За достойной зарплатой - в ЯНАО: кому дают 80% надбавку сразу

Ямало-ненецкий АО испытывает жесточайший кадровый голод. В службе занятости — более 7 тысяч вакансий, третья их часть — бюджетные.

Руководством региона принято решение ввести 80% северную надбавку к заработной плате для врачей и педагогов.

Как рассказала Ольга Акинина, руководитель службы занятости, больницам Ямала срочно нужны 560 работников, ОУ — 461 учителей и 75 тренеров.

Светлана Гусева, руководящая в регионе департаментом экономики, призналась, что решение о введении такой большой надбавки, да еще и с первого дня работы (обычно "северный коэффициент" увеличивается параллельно со стажем — прим. "Правда.ру") — не ноу-хау ямальских властей. Так уже делают в Коми, Ненецком АО и на Камчатке. "И опыт их весьма впечатляет, — говорит Гусева. — Там проблема с врачами и учителями стоит уже не так остро, как раньше. Люди начали переезжать в регионы, где можно достойно зарабатывать. И не в отделенной перспективе — через 5 лет, а сразу по приезду".