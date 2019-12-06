Александр Лелеков из Кургана весьма сильно удивился, увидев свою фамилию в новом санкционном списке США. И уже почти сутки ломает голову: чем же он помешал или просто не угодил властям Америки?
"Не понял: может, это шутка такая? — говорит Лелеков. — С чего вдруг такой интерес? У меня маленькая автомастерская. Я делаю кузовной ремонт. Никаких кибертехнологий. Может это штатовскому Минфину не нравится?"
Зауральский предприниматель, по его словам, даже запчасти и детали в США не покупал никогда. И тем не менее — факт остается фактом, как бы абсурдно он не выглядел — курганский "Центр автообслуживания", принадлежащий Александру Лелекову — одно из семи российских предприятий, "попавших" под новые санкции. Наверное, первые из обещанных "адских".
Кстати, ввели их Штаты не далее, как вчера. Подробнее — в материале на сайте
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