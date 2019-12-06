Росатом: во ввозимых урановых "хвостах" больше пользы, чем вреда

В Росатоме считают, что урановые "Хвосты", которые, согласно соглашению с Германией в самые ближайшие дни начнут ввозиться в Новоуральск, для города "могут стать полезными".

Как пояснили ученые на встрече с общественниками города, ядерные отходы будут использоваться комбинатом Уральский электрохим (который входит в состав Росатома — прим. "Правда.ру").

Александр Белоусов, гендиректор Уралэлектрохима пояснил, что, "строго говоря, гексафторид урана (а именно его будут ввозить) — это не ядерный отход, а вполне пригодное для работы сырье". Кстати, после того как на комбинате его "дожмут", обогащенная часть вернется обратно в Германию.

А вот о том, сколько и в какие сроки урановые "хвосты" будут ввозиться в Новоуральск, равно как и сумму, которую планируется получить с немецкой компании Urenco, Росатом не рассказывает. Это, по словам Белоусова, "коммерческая тайна".

Впрочем, некоторые подробности сделки стали известны сразу после подписания договора, в октябре. Подробнее об этом читайте в материале "Правда.ру".