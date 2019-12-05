4,6 миллиона рублей за 20 медалей заплатит руководство Чечни

В Чечне планируют израсходовать почти 5 миллионов бюджетных рублей на изготовление наград имени Ахмата Кадырова.

Два тендера размещены на портале госзакупок, сообщает сегодня ТК «Дождь».

В техзадании написано, что награды - 10 орденов и столько же медалей должны быть из золота 750 пробы. На колодку медалей поместят флаг республики из 108 драгоценных камней. На аверсе - портрет Ахмата Кадырова на фоне мечети «Сердце Чечни», а на реверсе - его слова: «Патриотизм доказывается не словами, а делом».

Что касается орденов, то на них также будет портрет первого президента, надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Вес ордена - 58 гр, диаметр - 33 мм, на колодке разместят драгоценные камни.

Необходимо отметить, такие награды с 2004 года вручают «за особые заслуги перед республикой». В октябре этого года медаль памяти отца получил нынешний чеченский лидер Рамзан Кадыров. Ранее медалями были награждены мать президента Аймани Кадырова и Магомед Даудов, его правая рука, председатель республиканского парламента.

Всего же за 15 лет награды были удостоены танцевальный ансамбль «Вайнах» и несколько десятков человек. В их числе экс-командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев и «ночной волк» Александр Залдостанов.