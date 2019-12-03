В Москве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Столичные власти решили увеличить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 февраля 2020 года. В пресс-службе московской мэрии отметили, что в среднем подорожание составит около 3%.

Стоимость одного проезда в метро или наземном транспорте по карте "Тройка" с заранее оплаченным билетом вырастет на 2 рубля и составит 40 рублей. При оплате банковской картой стоимость также увеличиться на два рубля и составит 44 рубля. На два рубля увеличится стоимость и разовых проездных - до 57 рублей.