В Туле проходит забастовка против "Яндекс.Такси"

В Туле около торгового центра "Макси" проходит забастовка водителей такси против агрегатора "Яндекс.Такси". За мероприятием ведут наблюдение сотрудники полиции. Свое недовольство решили показать около 30 водителей.

Водители требуют от агрегатора прекратить изменение ценовой политики. По их подсчетам, стоимость минимальной поездки за год снизилась на 31 рубль. Бастующие высказывают недовольство размером процента, который у них забирает субподрядчик и агрегатор.

Таксисты отказались выходить на рейсы, чтобы привлечь внимание общественности.