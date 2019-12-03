На Урале открылся первый в России магазин без продавцов и охранников

В Екатеринбурге 1 декабря начал работу первый в России магазин без охранников, консультантов и продавцов. На торговой точке действует режим полного самообслуживания, среди товаров — продукты питания и бытовая химия.

Владелец "Фирменного магазинчика" Василий Лихачев рассказал "Ура.ру", что вопросов с обманом не возникает. По его словам, жители города вполне осознанные и порядочные люди. Несмотря на доверие, в магазине работает камера видеонаблюдения, но администрация точки утверждает, что она используется для консультирования клиентов при возникновении вопросов.