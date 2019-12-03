В Сибири мужчина скончался в очереди на допрос. Полиция не при чем

В Омске прямо в фойе отделения МВД скончался 57-летний мужчина. Сообщается, что он ждал допроса. О происшествии сообщило издание "Сибирь. Реалии". Сотрудники полиция утверждают, что никаких насильственных действий по отношению к погибшему не применяли.

Очевидцы сообщают, что мужчина спокойно сидел и ожидал своей очереди к следователю, но потом ему резко стало плохо. Он потерял сознание. Приехавшая бригада "скорой" констатировала его смерть. Криминалисты, осмотревшие тело погибшего, заявили, что насильственных следов не обнаружено.

По предварительной информации, причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ. В МВД проводится проверка по факту случившегося.