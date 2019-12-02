Сотрудники "скорой помощи" Магнитогорска проведут акцию протеста

7 декабря в Магнитогорске сотрудники "скорой помощи" планируют провести акцию протеста. Медиков не устраивает уровень их зарплаты. Эту информацию подтвердили в местной администрации. Глава города Сергей Бердников выразил готовность провести с недовольными медиками встречу 11 декабря.

В администрации города отметили, что не могут повлиять на зарплаты врачей "скорой помощи", поскольку этим вопросом ведает Министерство здравоохранения, но чиновники подтвердили готовность оказать медикам поддержку.

Примечательно, что бастовать сотрудники "скорой помощи" в Магнитогорске собирались еще в начале ноября. Они утверждают, что им приходится работать на 1,5-2 ставки, поскольку они получают "унизительные" 18-25 тысяч рублей.